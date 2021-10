La Palestine vers la troisième Intifada ? La réaction de Nathalie Goulet

Quelques jours après la levée des couleurs du drapeau Palestinien au siège des Nations Unies à New York, la situation est extrêmement tendue entre Israéliens et Palestiniens. Des attaques individuelles contre des israéliens dans la vieille ville, mais aussi en dehors de Jérusalem, ont entraîné une réaction de répression des forces israéliennes, le premier Ministre les ayant autorisées à user de tous les moyens pour endiguer ces attaques. Ces attaques sont condamnables et je les condamne explique Nathalie Goulet, qui souhaite attirer l'attention du Président de la République et du Ministre des affaires étrangères pour que la France prenne vite une initiative et fasse entendre sa voix.

Nathalie Goulet explique: la Palestine n'est pas une terre occupée, c'est une terre disparue et d'ailleurs les principales puissances de ce monde oublient de mentionner le conflit israelo-palestinien et le droit du peuple palestinien, à la tribune de l'ONU. La désespérance de 3 générations de palestiniens de voir leurs droits reconnus et la solution de 2 états semblant disparue dans les méandres d'une politique internationale enlisée dans ses contradictions et ses inerties, la seule issue leur semble être la violence, quand le droit international reconnaît de facto à Israël une impunité totale et permanente.

Et la parlementaire d'interroger quand l'humiliation et le désespoir deviennent les seules armes que reste-t-il aux palestiniens? Quels espoirs de solutions pacifiques qui ont toutes échouées ?

Israël doit vivre dans des frontières sures et reconnues mais doit aussi respecter le droit international et celui du peuple Palestinien, explique l'élue ornaise, qui conclut : la France doit faire entendre sa voix haut, fort et vite et réunir à Paris les principaux protagonistes de ce drame qui endeuille le monde depuis près de 70 ans.