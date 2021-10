Sanaa (AFP). Yémen: au moins 13 morts dans le bombardement visant une fête de mariage

Au moins 13 personnes qui assistaient à un mariage ont été tuées et 38 blessées dans un bombardement à Sanban, ville rebelle située à une centaine de kilomètres au sud de Sanaa, a-t-on appris jeudi de source médicale yéménite. Selon des témoins, l'attaque, qui a visé une maison dans laquelle se déroulait une cérémonie de mariage, a été menée par des avions de la coalition progouvernementale dirigée par l'Arabie saoudite qui tente militairement depuis fin mars d'empêcher les Houthis, soutenus par l'Iran, de prendre entièrement le contrôle du Yémen après leur entrée à Sanaa il y un an. "L'hôpital de Dhamar a reçu 13 corps et 38 blessés après le bombardement d'une maison où plusieurs dizaines de personnes célèbraient un mariage", a précisé la source médicale. "Les avions de la coalition ont lancé l'attaque. La maison a été complètement détruite", a témoigné un résident, Taha al-Zuba. La semaine dernière, la coalition arabe antirebelles avait nié avoir bombardé une salle de mariage à Mokha, située dans le sud-ouest du pays, sur la mer Rouge, et contrôlée par les rebelles chiites Houthis, et qui avait fait au moins 131 morts. L'ONU avait indiqué alors que cet acte était sans doute le plus meurtrier depuis le début du conflit. La coalition, dominée par des monarchies sunnites du Golfe, mène une campagne aérienne intensive au Yémen pour aider le président Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié à Aden, face aux rebelles. Selon l'ONU, 5.000 personnes ont été tuées et 25.000 blessées dans le conflit depuis mars. Mercredi, le parti de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, allié aux rebelles Houthis, a affirmé avoir accepté un plan de l'ONU destiné à mettre fin au conflit au Yémen. Une première tentative pour réunir les parties yémenites autour d'une table de négociations à Genève avait échoué en juin. En septembre l'ONU avait affirmé avoir reçu des assurances sur une reprise prochaine des négociations, en vain.

