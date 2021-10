Air Com, surveille la qualité de l’air en Basse-Normandie depuis 50 ans

Air Com, organisme chargé de la qualité de l'air fête ses 50 ans et organise les "Journées de l'air" en Basse-Normandie. La première s'est déroulée ce mercredi à Saint-Lô avant Caen, jeudi, et Alençon le 3 novembre.