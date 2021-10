Jérusalem (AFP). Les violences gagnent le centre d'Israël malgré un effort d'apaisement

Les tensions entre Palestiniens et Israéliens ont donné lieu à une nouvelle attaque au couteau dans la Vieille ville de Jérusalem et, malgré d'apparents efforts d'apaisement, se sont étendues au centre même d'Israël où un Palestinien a été abattu après avoir attaqué un soldat. Devant cet accès de violences qui suscite depuis jeudi des comparaisons avec les Intifada de 1987 et 2000, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reporté sa visite prévue jeudi en Allemagne. Il devait s'exprimer devant la presse mercredi après-midi. Les autorités israéliennes et palestiniennes semblaient depuis mardi soir tenter de calmer les esprits. Mais, pour la première fois depuis le début de l'accès de fièvre, un Palestinien ayant blessé un soldat israélien a été tué dans le centre d'Israël. La Vieille ville de Jérusalem et ses environs immédiats ont connu leurs troisième attaque au couteau de la part de Palestiniens contre des juifs depuis cinq jours. Des affrontements ont de nouveau opposé des dizaines de jeunes palestiniens et les soldats israéliens au barrage israélien de Bet-El, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les journalistes de l'AFP ont vu quatre hommes apparemment membres d'une unité israélienne infiltrée qui lançaient d'abord des pierres avec les manifestants et se sont ensuite retournés contre eux et ont ouvert le feu, blessant trois Palestiniens. A Kiryat Gat, un homme a attaqué un soldat israélien et l'a blessé à la tête avec un couteau pour s'emparer de son arme, avec laquelle il a ensuite pris la fuite, a indiqué la police israélienne. Il s'est retranché dans un bâtiment où il a été abattu par les policiers. L'agresseur serait un Palestinien de 17 ans des environs d'Hébron, la poudrière du sud de la Cisjordanie. - Palestiniens et colons à couteaux tirés - Loin de la Cisjordanie et de Jérusalem, l'agitation avait déjà gagné mardi soir Jaffa, près de Tel Aviv, où une manifestation d'Arabes israéliens en faveur de l'esplanade des Mosquées a dégénéré en heurts. Dans la Vieille ville de Jérusalem, une Palestinienne de 18 ans, habitante de Jérusalem-Est, a poignardé dans le dos un homme juif de 35 ans, à proximité de l'esplanade des Mosquées. Ce dernier a réussi à sortir son arme et à lui tirer dessus, a rapporté la police israélienne. Aucun détail n'a été donné sur les motivations de la jeune femme, qui a été hospitalisée dans un état critique selon la police. C'est la veille seulement qu'Israël avait rouvert aux Palestiniens la Vieille ville, située à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Un Palestinien de 19 ans y avait mortellement poignardé samedi un soldat juif et un rabbin, avant d'être abattu. L'auteur d'une autre attaque, contestée par sa famille, a également été tué le lendemain. Les tensions se sont intensifiées ces derniers jours, au point de réveiller le spectre d'une nouvelle intifada, dans la Vieille ville ainsi que dans le reste de Jérusalem-Est et dans toute la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël. Quatre Israéliens et cinq Palestiniens sont morts depuis jeudi. Des centaines de Palestiniens ont été blessés alors que se multipliaient les confrontations entre de jeunes lanceurs de pierres et les soldats ou policiers israéliens, qui ripostent de plus en plus systématiquement à balles réelles. Les violences entre Palestiniens et colons israéliens redoublent en Cisjordanie. - Une Israélienne échappe aux Palestiniens - Un jeune Palestinien a été grièvement blessé mercredi par des tirs de colons israéliens en Cisjordanie près de Bethléem, a indiqué à l'AFP le Croissant-Rouge. Dans le même secteur, un groupe de Palestiniens a cherché à extraire une Israélienne de son véhicule et peut-être à l'enlever, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne, Arye Shalicar. Elle a été frappée, mais sauvée par les tirs en l'air d'autres colons. Une grande partie des 400.000 colons, qui coexistent difficilement avec les 2,8 millions de Palestiniens de Cisjordanie, est en colère depuis le meurtre d'un couple assassiné jeudi dans une attaque attribuée par Israël à une cellule du mouvement islamiste Hamas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire