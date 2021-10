Beyrouth (AFP). L'armée syrienne lance une vaste offensive grâce au soutien russe

L'intervention de la Russie en Syrie est entrée mercredi dans une nouvelle phase avec le début d'une vaste offensive terrestre par l'armée syrienne, revigorée par les frappes menées par l'aviation et désormais la marine russe. Le président Vladimir Poutine a annoncé que les opérations russes allaient encore s'intensifier, après une semaine de frappes aériennes menées par son aviation sur 112 cibles en Syrie. "L'intensité des frappes augmente", a précisé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Cette forte implication de Moscou a redonné de l'élan au régime de Bachar al-Assad, qui avait accumulé les revers militaires ces derniers mois face aux forces rebelles et au groupe jihadiste Etat islamique (EI). Elle a permis à l'armée syrienne de lancer mercredi "une vaste opération terrestre" dans "le nord de la province de Hama", dans le centre du pays a annoncé une source militaire à Damas. - Opérations 'synchronisées' - Les soldats syriens interviennent "avec la couverture aérienne russe", a précisé cette source. M. Poutine a de son côté annoncé que les prochaines opérations russes seraient "synchronisées" avec celles des forces syriennes. Ces dernières combattent dans le centre un groupe de forces d'opposition, dont des rebelles modérés et islamistes, ainsi que la branche d'Al-Qaïda en Syrie, le Front Al-Nosra. L'armée veut couper les lignes de l'Armée de la Conquête, la coalition rebelle qui contrôle la province voisine d'Idleb et cherche à se renforcer dans celle de Hama. L'opération terrestre vise également à sécuriser un tronçon de l'autoroute stratégique qui relie Damas à Alep, la deuxième ville du pays contrôlée en partie par le régime, selon la source militaire. Pour la première fois depuis l'intervention, des frappes russes ont été tirées depuis des croiseurs de la flottille de la Caspienne, a annoncé M. Choïgou. Quatre d'entre eux ont lancé 26 missiles de croisière sur 11 cibles du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, les détruisant toutes. M. Choïgou n'a pas précisé d'où avaient tiré les navires. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a indiqué que les frappes russes effectuées dans la nuit et tôt mercredi avaient été "plus intenses que d'habitude". "Pour la première fois, elles ont été accompagnées de combats sur le terrain entre les forces du régime et des rebelles", a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. - Coordination avec Washington - Les rebelles syriens et leurs soutiens à l'étranger accusent avec force Moscou de viser surtout d'autres groupes que l'EI afin de défendre le régime plutôt que de lutter contre les jihadistes. A ce propos, M. Poutine a affirmé que son homologue français François Hollande lui avait proposé l'idée, "intéressante", d'"unifier les efforts" de l'armée du régime et de l'Armée syrienne libre (ALS), le principal groupe armé modéré. Mais Paris a aussitôt démenti, affirmant que M. Hollande n'avait pas évoqué une telle alliance. Il "a parlé de la nécessaire présence de l'opposition syrienne autour d'une éventuelle table des négociations. Le reste n'est pas une idée française", a précisé son entourage.

