Cherbourg : Napoléon est descendu de son cheval ! (VIDEO)

Certains Cherbourgeois se sont levés tôt ce mercredi 7 octobre, pour ne pas rater ce moment insolite, et historique. Le buste de Napoléon 1er, flottant dans les airs, au bout d'une grue... Puis vient son imposant cheval, sur lequel on peut apercevoir les traces de balles, coulures de bronze, et autres usures apparues avec le temps.

Un symbole de Cherbourg

Pour la première fois depuis son installation en 1857, la statue de l'empereur est démontée, afin d'être restaurée. L'entreprise Socra, basée dans le Périgord, est chargée du chantier. Elle va bichonner Napoléon et son destrier, pour lui redonner une seconde jeunesse. Un gommage à la poudre de noyaux d'abricots et de pêche sera notamment appliqué, pour gommer les aspérités.

L'opération de démontage a duré un peu plus d'une heure. Une centaine d'habitants se sont succédé aux pieds de la statue, parfois très émus :

Un trésor dans la statue

Surprise, bien dissimulée dans le socle de la statue : une boîte en plomb, qui doit contenir un parchemin, sur lequel on retrouve les noms des donateurs qui ont financé la statue, il y a 157 ans. A l'intérieur aussi, des pièces de monnaie de l'époque. Catherine Gentile, adjointe au maire chargée de la culture, espère pouvoir exposer ce trésor pendant la restauration :

Et à la place de Napoléon ?

Que ceux qui craignent un vide se rassurent : une oeuvre éphémère occupera la place de Napoléon 1er, dès la semaine prochaine. Il s'agit d'un cheval, sans son empereur cette fois, conçu par Christophe Malterre, alias Malton. Cet employé des chantiers navals CMN a entraîné sa société dans l'aventure. Le projet a mobilisé trente personnes :

Les selfies réalisés devant Napoléon il y a quelques semaines sont imprimés sur une bâche, qui entoure la statue. Napoléon 1er et son cheval seront de retour début 2016.