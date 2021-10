Jérusalem (AFP). Jérusalem: Netanyahu reporte son voyage en Allemagne en raison des tensions

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reporté mercredi sa visite prévue jeudi en Allemagne en raison des tensions entre Israéliens et Palestiniens, a indiqué un responsable israélien sous couvert de l'anonymat. "Le voyage a été reporté en raison de la situation sécuritaire", a indiqué ce responsable à l'AFP, en référence à la multiplication d'attaques et de heurts entre Palestiniens, forces de sécurité et colons israéliens. Ces violences continuaient mercredi. La Vieille ville de Jérusalem a été le théâtre d'une nouvelle attaque au couteau d'une Palestinienne contre un juif et, dans une ville du centre d'Israël, un Arabe a été tué après avoir attaqué un soldat israélien. La visite, la sixième rencontre interministérielle israélo-allemande depuis 2008, initialement prévue pour durer deux jours, avait déjà été écourtée avant d'être purement et simplement reportée. Les Affaires étrangères israéliennes ont dit espérer la reporter à novembre.

