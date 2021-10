"Danse avec les stars" affiche complet pour son lancement le 24 octobre

Le casting hétéroclite réussit les chanteurs Vincent Niclo, Olivier Dion, Loïc Nottet, Véronic DiCaire et Priscilla Betti, les acteurs Thierry Samitier et Fabienne Carat, la youtubeuse Marie Lopez (EnjoyPhoenix), le footballeur Djibril Cissé et l'ancienne 1ère Dauphine à l'élection de Miss France 2007 Sophie Vouzelaud.

Côté jury, Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques et Jean-Marc Généreux sont rejoints cette saison par Fauve Hautot, jusque là danseuse dans l'émission.

La succession de Rayane Bensetti, vainqueur de la dernière saison de "Danse avec les stars", est désormais ouverte.