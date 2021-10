Pharrell Williams, Beyoncé et Rihanna portent plainte contre ElevenParis

Beyoncé, Rihanna, Pharrell Williams, Kanye West et Jay Z ont porté plainte, mardi à New York, contre ElevenParis. Ils reprochent à la marque française de prêt-à-porter l'utilisation de leur image sur des tee-shirts, des sweats et des accessoires.

Le photo-montage d'ElevenParis met en scène un visage de star avec au-dessus des lèvres un index sur lequel a été dessinée une moustache. En dessous est inscrit ce slogan : ''Life is a joke''. Un concept décliné avec notamment Kate Moss, Marilyn Monroe, Will Smith, Ashton Kutcher, Jonny Depp, Snoop Dog, Wiz Khalifa ou encore Barack Obama !

Certains n'aiment pas le "joke"

Mais Beyoncé, Rihanna, Pharrell Williams, Kanye West et Jay Z n'ont pas aimé... la blague. Ils qui ont demandé à la marque d'arrêter la commercialisation des produits à leur effigie. Ils accusent aussi ElevenParis d'avoir utilisé leur nom dans des slogans (par exemple "Pharrell is my Brotha") et de reprendre des paroles de chanson sans autorisation.

D'après eux, ElevenParis leur leur cause ''des dommages irréparables''.