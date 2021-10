Roller-hockey : les Conquérants de Caen à l'assaut de l'Élite

Difficile de reprocher au RSH Caen de jouer petits bras. La saison dernière, le club phare de Normandie dans cette discipline, avait affiché son intention de gravir le sommet menant vers la Ligue Elite avant d'échouer lourdement dès les quarts de finale des play-offs. La saison est à peine entamée que la leçon pourrait déjà avoir été retenue.

De nombreuses arrivées dans l'effectif

Cette année, le RHSC clame son ambition avec d'autant plus de force que son effectif est taillé pour le niveau supérieur. Arrivés à l'intersaison, Théo Fontanille, Gérôme Guérin et Antoine Rage sont des habitués de l'équipe de France et n'ont aucunement l'intention de faire de vieux os en Nationale 1. L'Américain Greg Hugues et l'ancien drakkar Charles Geslain, séduits par le projet et désireux de voir le club caennais retrouver l'élite nationale de son sport, regardent également vers le haut. La première sortie officielle a confirmé les ambitions légitimes de l'équipe. Guillaume Bastien, entraîneur-joueur des Conquérants, dispose bel et bien d'une armada qui n'a laissé aucune chance à Montpellier, samedi 3 octobre, en ouverture du championnat. Les buts ne se sont pas fait attendre : victoire 12 à 0... sans euphorie. "C'est le sentiment du devoir accompli, commente Guillaume Bastien. Si on n'avait mis que quatre ou cinq buts, ça n'aurait pas été un bon match." Le ton est donné pour le reste de la saison.