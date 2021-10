Première à domicile ce vendredi pour le Caen Basket Calvados

Pas facile de découvrir une nouvelle division. Les Caennais, fraîchement promus en Nationale 1, en font l'expérience. Après la défaite à Saint-Vallier pour le lancement du championnat, le Caen Basket Calvados s'est de nouveau incliné sur le parquet de La Rochelle (80-78).

De retour au Palais

"A Saint-Vallier, on s'est peut-être laissé surprendre par l'intensité du jeu, confie Hervé Coudray. Je pense qu'on n'était pas prêt mentalement, sans doute un peu encore sous l'effet de notre préparation. A La Rochelle, ce n'était pas le cas, l'intensité y était. Presque trop au regard des fautes qui nous ont été sifflées. Ce qu'il faut retenir de positif c'est notre bonne réaction." Les Normands menés de 14 points ont fourni un gros effort pour revenir dans la partie et passer devant à quelques secondes de la fin. Impressionnant mais insuffisant. La bonne nouvelle c'est qu'après ces deux longs déplacements qui se sont soldés par deux échecs, le CBC retrouve son public. "Il est évident que ce n'est pas la meilleure façon de lancer le championnat et que ce n'est pas idéal pour la confiance mais on est content de jouer à Caen, poursuit l'entraîneur. On aura un peu de pression face à Berck qui a bien démarré."