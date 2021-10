Beyrouth (AFP). Syrie: crispation croissante entre Moscou et Ankara après des incidents aériens

De nouveaux incidents aériens ont accentué les crispations mardi entre la Turquie et la Russie dont les avions ont poursuivi leurs frappes en Syrie. Le ministère de la Défense à Moscou a ainsi affirmé que l'aviation russe avait bombardé mardi au cours d'une vingtaine de sorties douze cibles liées au groupe jihadiste Etat islamique (EI), "des infrastructures logistiques, des postes de commandement, des camps d'entraînement et des bases", dans la région autour de la ville de Deir Ezzor (est) ainsi que dans les provinces de Damas, d'Idleb et de Lattaquié Une source militaire syrienne a de son côté fait état pour la première fois de bombardements russes sur la cité mondialement connue de Palmyre, dans le centre de la Syrie, mais la Russie a démenti ces informations. Dans le dernier incident en date depuis l'intervention militaire russe dans le conflit en Syrie le 30 septembre, l'armée turque a affirmé que ses F-16 avaient été victimes lundi d'un nouvel "harcèlement" de la part d'un MiG-29 non-identifié à la frontière turco-syrienne, après un incident similaire dimanche. Elle a fait aussi état d'un autre "harcèlement" visant ses avions, cette fois par une batterie de missiles sol-air installée en Syrie. Samedi, des avions turcs avaient intercepté un chasseur de l'armée de l'air russe et l'avaient forcé à faire demi-tour. Mais selon Moscou, fidèle allié de Damas, cette incursion a été causée par les "mauvaises conditions météo". "Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une grave violation" de l'espace aérien, a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, évoquant les incidents du week-end. Il a demandé à Moscou que "cela ne se reproduise pas". La Turquie, qui est farouchement opposée au président Bachar al-Assad, a convoqué à deux reprises l'ambassadeur de Russie pour l'avertir que Moscou "serait tenue responsable" si de tels incidents se reproduisaient. Le président turc Recep Tayyip a été jusqu'à appeler la Russie à ne pas "perdre l'amitié de la Turquie". "Nous ne pouvons nous asseoir et regarder, tolérer ça", a-t-il martelé. - Raids sur Palmyre ? - En fait, l'aéroport où sont basés les appareils russes acheminés en renfort, est situé près de la cité de Lattaquié dans le nord-ouest de la Syrie, elle-même à moins de 50 km de la Turquie. La Russie est intervenue en Syrie pour venir en aide au régime et ses avions frappent l'EI, qui contrôle la moitié du territoire syrien, ainsi que les groupes rebelles islamistes et ceux dits "modérés" qui se trouvent notamment à la lisière de la frontière turque. L'armée de l'air russe a visé notamment l'EI dans son fief à Raqa (nord-est) et dans d'autres régions, ainsi que des groupes rebelles comme le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, et ses alliés islamistes. Une source militaire syrienne a indiqué que la Russie avait frappé lundi, pour la première fois, Palmyre, connue pour sa cité antique classée au patrimoine de l'Humanité, et ses alentours. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), 30 raids russes ont fait 15 morts parmi les jihadistes dans cette ville située dans le désert du centre de la Syrie. "Toutes les informations des médias étrangers suggérant que les avions russes ont soit-disant effectué des raids aériens sur la ville de Palmyre sont totalement fausses", a cependant déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général Igor Konachenkov, cité par les agences de presse russes. - 'Les opérations vont s'étendre' -

