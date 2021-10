Mary-Ange Bouteiller sacrée Super Mamie Normandie 2015

Cette résidente d'Hermanville-sur-Mer, dans l'agglomération caennaise, n'a fait qu'une bouchée des cinq autres prétendantes au titre, originaires de Tourgeville, Mondeville, Hérouville Saint-Clair, Démouville (Basse-Normandie) et de Saint-Etienne de Rouvray, en Haute-Normandie. "J'ai la niaque", affirme cette retraitée des hôpitaux de Paris. "Je n'arrête pas. Mon agenda est rempli. Tout le temps."

Elle aime "les autres" !

Bénévole dans différentes associations locales, Mary-Ange Bouteiller est une sportive dans l'âme. Tennis, aquagym, marche… Rien ne l'arrête. "Et je suis aussi danseuse de country depuis dix ans avec mon mari", confie celle qui partage également une autre passion avec l'homme de sa vie : les motos, et plus particulièrement les Harley-Davidson.

La sexagénaire force aussi le respect par son action au quotidien auprès de sa petite fille, Juliette, lourdement handicapée. C'est pour l'entourer, mais aussi donner à voir autrement le handicap, que Mary-Ange Bouteiller garde la forme. Quoiqu'il arrive. "Me retrouver sur scène, c'est super", admet la Super Mamie Normandie 2015 avant d'immédiatement ajouter : "Moi, vous savez j'aime les autres." Aux côtés d'autres concurrentes, sélectionnées lors de différentes étapes régionales, l'Hermanvillaise prétendra au titre de Super Mamie France. Ce sera en juin 2016.