Accident corporel de la circulation sur la RN28

Les faits se déroulent lundi 5 octobre à 22h. Police secours est requis sur la RN28 dans le sens Abbeville-Rouen, au niveau de la sortie Bihorel pour un accident corporel. Trois véhicules sont impliqués dans l'accident. C'est le conducteur d'une Peugeot 207, un homme né en 1987 et demeurant à Rouen, qui a perdu de manière inexpliquée le contrôle de son véhicule, qui a percuté des barrières en béton avant de s'immobilier sur les voies de circulation.

La Peugeot a alors été percutée par une Renault Clio et une Renault Mégane, qui suivaient la Peugeot. Le conducteur de cette dernière a une fracture au fémur et un traumatisme cranien. Il a été pris en charge par les pompiers et ramené au CHU de Ropuen. La RN28 a été bloquée de 22h à 2h du matin, tout comme le tunnel de la Grand-Mare dans le sens Isneauville-Rouen. La direction interdépartementale des routes Nord-Ouest a mis en place des déviations.