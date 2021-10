La seule formation des libraires en Normandie renforcée

Celle qui, à la demande du monde professionnel, doit faire passer ses élèves du contrat de professionnalisation en contrat d'apprentissage. "Tout ça est un peu technique, mais ça doit permettre de renforcer le statut de notre école", explique son directeur, Jean-François Grunenwald.

Volonté d'ouverture vers l'extérieur

La formation s'effectue sur deux ans et compte une douzaine d'apprentis par niveau qui à 85% trouvent un CDI à la sortie. L'agenda des jeunes est rythmé à raison d'une semaine de cours par mois, avant de passer le reste du temps en entreprise. "Dans la mesure où les autres centres de formation les plus proches sont à Montreuil et Laval, notre établissement participe à renforcer la place de Caen et de la Normandie dans l'univers du livre français." L'école s'appuie sur une étroite collaboration avec des libraires normands, dont le plus grand nombre est basé à Caen et Rouen. "Nous travaillons également pour avoir un rayonnement national : il y a un an, nos élèves tenaient le stand de la maison d'édition Albin Michel, lors du salon de Paris". D'autres projets sont à l'étude.