Diabète : les Caennais mauvais élèves

Ils sont près de 7 sur 10 à avoir un proche atteint par cette pathologie. Pourtant, 89% ne pensent pas être à risque de développer un diabète. "Globalement, le Nord de la France est plus touché que le sud, à cause des habitudes alimentaires", estime le docteur Anne Rod, spécialiste en diabétologie. Deux types de diabètes existent : dit de type 1 pour les personnes jeunes et minces qui ne fabriquent plus d'insuline ; de type 2 pour les adultes et qui est favorisé par un sur-poids.

"Le risque majeur, c'est que le diabète ne soit pas pris en charge assez tôt et entraîne des complications cardiaques et vasculaires." La règle "manger-bouger" prévaut pour contrer le diabète, grâce à une activité physique régulière, même la plus banale, comme au moment de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur.