Ouibus, les autocars low cost de la SNCF arrivent à Rouen

Service d’autocars proposé par la SNCF depuis 2012 pour des trajets européens, Ouibus relie désormais des villes françaises grâce à la promulgation de la loi Macron.

Pour le trajet Paris-Rouen, il faut compter entre 1h35 et 2h40 de voyage. En effet, le Ouibus prend son départ à la gare routière de Paris-Bercy, puis effectue un premier arrêt à celle de La Défense avant de rejoindre la capitale normande et enfin le Havre comme terminus. La SNCF propose des billets attractifs, à partir de 9 euros afin de pouvoir concurrencer le covoiturage bien en place entre la Normandie et l’Ile-de-France.

Plus confortable que le train

Pour Louis Vieillard, directeur Commercial du Ouibus, ce service est une alternative à la voiture : « Il y a 30 ans la voiture était synonyme de liberté, aujourd’hui ce n’est que des contraintes, le Ouibus permet aux voyageurs de retrouver cette liberté ». Les opposants aux Ouibus, dont fait partie la Fédération Nationale des Usagers des Transports Publics, craignent que ces autocars ne fassent de l'ombre aux trains où l'investissement diminuerait progressivement. La SNCF préfère elle tabler sur une complémentarité entre les deux modes de transport.



La liaison Paris-Rouen effectue cinq allers-retours par jour, et propose un départ dès 8h jusqu’à 21h. Ces trajets ont été pensés par la SNCF comme un moyen utile de voyager à faibles coûts. « Les Ouibus offrent un meilleur confort de voyage que le covoiturage ou encore les trajets en train, vous pouvez bouquiner, dormir ou bien vous connecter à nternet grâce au wifi sans vous inquiétez de la route », rappelle Louis Vieillard.

Ouibus proposera la totalité de ses trajets dans l’Hexagone en janvier 2016.