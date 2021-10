Rouen : il lui jette des boules de pétanques au visage pour se venger

Samedi 3 octobre vers 0h10, la brigade canine est requise pour se rendre rue Saint-Sever à Rouen. Les policiers se rendent sur place et aperçoivent la victime couverte de sang au niveau du visage. Elle est prise en charge par les pompiers et le Samu.

Des passants indiquent aux policiers que le mis en cause est parti en direction du pont Jeanne d'Arc. Il est rapidement interpellé par les policiers.

Mordue aux fesses

Le mis en cause, un homme né en 1972 et domicilié à Déville-lès-Rouen, indique que plus tôt dans la journée, il est passé rue Saint-Sever, accompagné de sa petite amie et d'un copain. Sa petite amie aurait alors aperçu une connaissance dans un groupe et en allant la saluer, se serait fait mordre les fesses par le chien de la victime.

Après avoir emmené la jeune femme à l'hôpital pour un contrôle, le mis en cause est revenu rue Saint-Sever et a recroisé la victime, un SDF né en 1941, avec son chien. Il lui aurait alors envoyé en plein visage des boules de pétanques, pour se venger.

Le mis en cause a été déféré au parquet dimanche 4 octobre et placé en détention. Il passera en comparution immédiate demain mardi 6 octobre.