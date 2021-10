Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Cisjordanie: un adolescent palestinien tué par l'armée israélienne

Un jeune adolescent palestinien a été tué lundi lors de heurts avec l'armée israélienne dans le camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem, en Cisjordanie occupée, ont indiqué la police et le Croissant-Rouge palestiniens à l'AFP. Abdel Rahmane Abdallah, 13 ans, a été mortellement touché au torse par des balles au cours d'affrontements à la mi-journée, ont-ils dit. Il est le deuxième jeune Palestinien à avoir été tué par des soldats israéliens en 24 heures en Cisjordanie. Dimanche soir, Houzeifa Othmane Souleimane, 18 ans, est mort après avoir été touché par des tirs de l'armée israélienne lors de heurts à Tulkarem, dans le nord-ouest de la Cisjordanie. Palestiniens et Israéliens se sont engouffrés depuis quelques jours dans un nouveau cycle de violences en Cirsjordanie et à Jérusalem-Est, partie palestinienne de Jérusalem annexée et occupée par Israël. Quatre Israéliens ont été tués depuis jeudi soir dans deux attentats. Selon le Croissant-Rouge palestinien, plus de 150 Palestiniens ont été blessés en 48 heures, touchés par des balles réelles ou des projectiles caoutchoutés de l'armée israélienne.

