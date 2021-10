De Charlie Hebdo à la Syrie: ouverture du Prix Bayeux des correspondants de guerre

Dans les rues de Bayeux, des photographies grand format prises "De Mossoul (deuxième ville d'Irak, prise par le groupe ultra radical État islamique (EI) en juin 2014, ndlr) à Rakka", ville syrienne dont l'EI a fait "la capitale" de son califat, donnaient déjà le ton lundi matin.

Victimes, déplacés et réfugiés de la répression des djihadistes de l'EI accrochent le regard des habitants et touristes de cette paisible sous-préfecture normande proche des plages du Débarquement, qui redevient, pour la 21e fois, le grand rendez-vous des reporters de guerre.

L'exposition est signée Yasin Akgul (AFP), Youssef Boudlal (Reuters), Laurence Geai, Bülent Kiliç (Visa d'or à Perpignan, AFP), Ayman Oghanna et Christian Werner (Laïf).

"Cette année, avec les attentats de janvier (en France, ndlr), ce qui se passe en Irak, en Syrie (...), on n'a plus le sentiment qu'il y a une guerre au-delà de chez nous et que, chez nous, il ne se passe rien. Nous y sommes. Nous sommes concernés", Patrick Gomont, maire DVD de Bayeux, ville co-organisatrice du prix avec le département du Calvados

Jeudi une cérémonie en mémoire des journalistes décédés sur le terrain, organisée annuellement au Mémorial des reporters de guerre de Bayeux, rendra hommage bien sûr aussi aux 12 victimes de l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo. Et les noms des cinq dessinateurs de "Charlie" figureront sur la stèle des 71 journalistes disparus entre avril 2014 et août 2015, qui sera alors inaugurée.



Des journalistes tués à Paris



"D'habitude on a sur cette stèle surtout des noms de journalistes locaux tués dans leurs pays, ainsi que des grands reporters partis à l'étranger. Là, on a des journalistes tués dans le 11e arrondissement de Paris, des Occidentaux tués dans leurs pays. Il y a une proximité qu'on n'imaginait pas. On est dans une période de mondialisation des exactions" a déclaré lundi à l'AFP Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) qui sera à la cérémonie jeudi.

Reste que, selon le classement annuel de RSF, publié en février, la Syrie (177e place sur 180) et l'Irak (156e) demeurent parmi les pays les plus dangereux du monde pour les journalistes, a rappelé M. Deloire.

Les Prix (Presse écrite, Télévision, Radio, Photo, Télévision Grand format, Web Journalisme, Jeune reporter) seront attribués samedi à 18h00. Le jury d'une cinquantaine de professionnels sera présidé par la Britannique Carlotta Gall. Les 55 reportages en compétition sont visibles depuis lundi matin par le public, à l'office de tourisme de Bayeux.

Outre "De Mossoul à Rakka", plusieurs autres expositions, ont ouvert leurs portes lundi, entraînant les visiteurs des rues normandes dans le dédale des conflits du monde entier. "Discordia" est un témoignage personnel de Moises Saman, de Magnum Photos, sur le printemps arabe. "Quand le ciel est bleu", de Tomas van Houtryve, questionne la société de surveillance, l'intimité et la guerre avec un reportage réalisé avec un appareil attaché à un petit drone.

A partir de lundi après-midi "Ukraine: d'Ouest en Est" racontera le voyage dans ce pays en guerre de Guillaume Herbaut, Jean-Philippe Stassen et Vadimsky en mélangeant photos, BD, vidéos et texte. Parmi les nombreuses rencontres prévues, la soirée grand reporter, vendredi, aura pour thème "L'organisation jihadiste Daesh peut-elle créer un véritable État ?". Et plus de 25 journalistes/auteurs seront présents samedi au salon du livre du Prix.

Le sort de clandestins fuyant la misère ou la guerre sera là aussi évoqué, lors d'une rencontre entre le public et le grand reporter Pascal Manoukian auteur du roman "Les échoués".

L'affiche de cette 22e édition est une photo de Mohammed Al-Shaikh, de l'AFP, extraite de son reportage sur les manifestations chiites contre le pouvoir à Bahreïn, et primée en 2014 à Bayeux.

AFP / Chloé COUPEAU