Paris (AFP). Air France: le comité d'entreprise interrompu par des salariés, selon les syndicats

Plusieurs centaines de salariés ont envahi lundi le siège d'Air France, interrompant la réunion du Comité central d'entreprise (CCE) au cours de laquelle la direction a confirmé que 2.900 postes étaient menacés par le nouveau plan de restructuration, ont indiqué à l'AFP deux sources syndicales. Selon une journaliste de l'AFP, les manifestants, au nombre de "plusieurs centaines", sont entrés aux cris de "De Juniac démission" et "On est chez nous". Deux représentants au CCE ont indiqué que le PDG d'Air France Frédéric Gagey était sorti précipitamment, et l'un deux précise que le CCE reprendra à 14H30.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire