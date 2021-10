Innovation : Wektoo pour éliminer les produits périmés

Qui sont les porteurs du projet et comment vous est venue cette idée ?

"Nous avons co-fondé Wektoo avec un ami. Il y a peu, j'étais encore en poste en tant que responsable qualité pour les grandes et moyennes surfaces de distribution. J'ai alors pu me rendre compte des problèmes de gestion des stocks des produits périssables. J'ai pensé à une solution informatique qui permet de faciliter la tâche de ceux qui doivent en assurer la gestion et qui veulent limiter la casse alimentaire dans leur(s) magasin(s)."

En quoi consiste votre projet? En quoi est-il innovant?

"Il s'agit d'un logiciel d’anticipation et de gestion des produits périmés dans la grande ou la moyenne distribution. Toutes les références sont répertoriées dans une base de données actualisable à souhait. On vient la compléter avec les dates de péremption des produits. Le principe, c'est que le matin, au lieu de faire le tour du magasin ou puiser dans sa mémoire, le salarié va directement là où le logiciel lui suggère d'aller, afin que les produits dont l'échéance approche soient mis en avant.

Le logiciel est actuellement en phase de test dans plusieurs magasins, aux tailles et organisations différentes, pour voir s'il fonctionne bien et comment on peut l'améliorer. La phase de commercialisation est prévue pour le début de l'année prochaine.

Pourquoi pensez-vous remporter le concours Y'a d'l'idée en Normandie?

"Nous pouvons remporter ce concours car la solution que nous avons satisfait les acteurs de la distribution : que ce soit les salariés qui stressent moins pour gérer leurs produits, les gérants qui réalisent des économies, et les clients qui ne tombent plus sur des produits périmés. Par ailleurs, ce projet est en lien avec le développement durable, puisqu'il est de nature à réduire le gaspillage alimentaire."

Pratique. WEKTOO, 26 avenue Strassburger (Bât. C) - 14 800 Deauville