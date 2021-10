Lisbonne (AFP). Législatives au Portugal : la droite nettement en tête, malgré quatre ans d'austérité

Après quatre ans d'austérité, le Premier ministre portugais Pedro Passos Coelho a réussi le tour de force d'arriver nettement en tête des élections législatives de dimanche, mais n'est pas assuré de conserver sa majorité au Parlement. La coalition sortante de centre droit a ainsi échappé au vote-sanction, recueillant de 36,4 à 43% des suffrages, contre 29,5 à 35% au Parti socialiste de l'ancien maire de Lisbonne Antonio Costa, selon trois enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote. L'alliance "Portugal en avant" pourrait obtenir 100 à 118 sièges sur les 230 que compte le Parlement. Il lui faudrait atteindre le seuil des 116 députés pour retrouver la majorité absolue. Longtemps donnée perdante, la coalition a inversé la tendance dans les sondages au cours des dernières semaines, mais reste loin du score de 50,4% obtenu par la droite en 2011, quand elle avait chassé du pouvoir le socialiste José Socrates. Et surtout, Pedro Passos Coelho n'est pas assuré d'obtenir un mandat clair lui permettant de former un nouveau gouvernement stable, car il risque de devoir composer avec un Parlement majoritairement à gauche, faute d'alliés potentiels à droite. Depuis l'avènement de la démocratie en 1974, le Portugal a connu plusieurs gouvernements minoritaires, de gauche comme de droite, mais un seul est arrivé au terme de son mandat. Sans enthousiasme, les électeurs se sont ainsi résignés à reconduire l'alliance gouvernementale, qui a sorti le Portugal du gouffre financier au prix d'une sévère cure d'austérité, mais ont refusé de lui donner un chèque en blanc. - Sacrifices - "Nous avons connu des temps très durs ces quatre dernières années, avec beaucoup de sacrifices. J'ai confiance dans le travail que j'ai fait", avait déclaré M. Passos Coelho dimanche après avoir voté à Massama, une banlieue populaire de Lisbonne. Elu en juin 2011, Pedro Passos Coelho, 51 ans, un centriste libéral, avait pris les rênes d'un pays au bord du défaut de paiement. Son prédécesseur, José Socrates, venait de solliciter une aide de 78 milliards d'euros de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI). "La droite a récupéré une partie des voix de l'électorat du centre et a réussi à faire passer le message selon lequel le retour au pouvoir des socialistes mènerait le pays à la faillite, comme en 2011", a commenté le politologue Antonio Costa Pinto. Aujourd'hui, après un plan de redressement draconien, le Portugal connaît une reprise économique, certes encore fragile, et le taux de chômage est en baisse. "J'ai voté pour ceux qui sont au pouvoir, car le pays va un peu mieux", a confié Domingos Birra, un retraité âgé de 71 ans, en sortant d'un bureau de vote dans un quartier bourgeois de Lisbonne. "Rien ne va changer de toute manière, l'austérité continue", a commenté, résigné, Manuel Augusto, 75 ans, qui, quant à lui, a donné sa voix au Parti socialiste, dans un quartier populaire de la capitale. Le candidat socialiste Antonio Costa, 54 ans, qui avait promis de "tourner la page de l'austérité" tout en respectant les règles européennes, avait pris soin de se démarquer du lourd héritage de José Socrates. - Les déboires de Socrates -

