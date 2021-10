Paris (AFP). Ligue 1: le PSG avec son 11 type, l'OM avec Barrada

Quatre jours après la victoire chez le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions, Laurent Blanc a reconduit son équipe-type pour le clasico contre Marseille, dimanche en clôture de la 9e journée de Ligue 1, selon la feuille de match officielle. Même s'il ne concerne pas la coupe d'Europe, l'objectif numéro un du club cette saison, ce clasico reste un des matches les plus attendus et importants à gagner et justifie que le PSG se présente avec sa formation la plus compétitive. Avec notamment Angel Di Maria, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani en attaque. Derrière le trio "CDI", Paris comptera su ses trois milieux de terrain habituels, Marco Verratti, Thiago Motta et Blaise Matuidi. En défense, David Luiz, toujours en délicatesse avec son genou, tient néanmoins sa place en charnière aux côtés du capitaine Thiago Silva. Serge Aurier jouera sur le côté droit, Maxwell évoluera côté gauche. Kevin Trapp sera lui dans les cages. Côté marseillais, Michel a décidé de faire à nouveau confiance à Rolando plutôt qu'à Rekik en défense centrale et de titulariser Abdelaziz Barrada aux côtés du Brésilien Lucas Silva et de Lassana Diarra, qui a été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. Le triangle d'attaque de l'OM sera composé de Romain Alessandrini, Michy Batshuayi et Rémi Cabella. Composition des équipes: Paris SG: Trapp - Aurier, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Ibrahimovic, Cavani Marseille: Mandanda - Manquillo, Rolando, NKoulou, De Ceglie - Lucas Silva, Diarra, Barrada - Alessandrini, Batshuayi, Cabella

