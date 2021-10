Mandelieu-la-Napoule (France) (AFP). Intempéries sur la Côte d'Azur, vingt morts et disparus et un spectacle de désolation

Au moins seize morts et quatre disparus: le lourd bilan des intempéries sur la Côte d'Azur ne cessait de s'accroître dimanche. Parkings inondés, voitures enchevêtrées, rues couvertes de boue: c'est aussi un spectacle de désolation qu'ont découvert, effondrés, les habitants entre Mandelieu-la-Napoule. Au fur et à mesure que passaient les heures, le bilan humain de la catastrophe a régulièrement été revu à la hausse: "On l'a toujours souligné, le bilan est malheureusement provisoire", a déclaré à l'AFP le préfet des Alpes-Maritimes Adolphe Colrat en milieu de matinée, évoquant un épisode d'intempéries "très violent et concentré" -la zone la plus touchée s'étendant sur le littoral entre Mandelieu et Villeneuve-Loubet, sur une trentaine de kilomètres. Vers 12H00, la préfecture avait encore revu à la hausse le bilan annoncé quelques instants plus tôt par le président de la République François Hollande, arrivé sur place dans la matinée avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve: 16 morts, 4 disparus. Il restait encore en deçà de celui de juin 2010 dans le Var où des pluies torrentielles avaient fait 25 morts, 31.560 sinistrés et près d'un milliard d'euros de dégâts. "Le bilan n'est pas encore complet, c'est dire l'intensité de ce qui s'est produit", a commenté à Biot le président de la République, qui avait exprimé très tôt dimanche "la solidarité de la nation". "Dans ces moments, il faut que nous soyons rapides, efficaces et coordonnés. Cette coordination est essentielle", a-t-il également déclaré, en rencontrant des sinistrés. L'Etat de "catastrophe naturelle" sera décrété mercredi en Conseil des ministres. "Les indemnisations seront versées dans un délai de trois mois" a précisé l'Elysée. La situation la plus dramatique est celle de Mandelieu-la-Napoule, une commune limitrophe de Cannes, où des lames d'eau ont surpris samedi soir les habitants de plusieurs résidences descendus dans les parkings souterrains pour mettre à l'abri leurs véhicules. A la mi-journée, la préfecture y décomptait 7 morts et 1 disparu. - "Apocalyptique" - Dans les sous-sols, "l'eau est tellement opaque que les pompiers ne voient pas les corps. () C'est apocalyptique", a décrit le maire Henri Leroy. Sur place, les secours sortaient au fur et à mesure des corps des parkings des résidences, transportés ensuite par des fourgons de pompes funèbres. A Cannes, où les intempéries ont fait au moins 2 morts et 2 disparus, le maire LR David Lisnard a critiqué des personnes "pas toujours disciplinées": "Je ne porte pas de jugement, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi dans cette situation, mais en toute hypothèse, on a eu des personnes qui semblaient très attachées à leurs véhicules là où il fallait préserver des vies", a-t-il déclaré. Estimant par ailleurs qu'en matière de prévention "il aurait été difficile de faire mieux", M. Lisnard a également évoqué des cas de vol survenus après les inondations: "Quelques individus qui ont tenté de profiter de la situation ont été interpellés. Il y a eu neuf interpellations de personnes qui tentaient de voler dans les magasins", a-t-il précisé. A Cannes, le centre-ville portait dimanche relativement peu de traces des inondations de la veille au soir, a constaté un journaliste de l'AFP, même si des quartiers plus périphériques étaient plus touchés. Quelques naufragés faisaient le tour des hôtels à la recherche d'hypothétiques chambres car tout Cannes est complet, le grand salon Mipcom des programmes de télévision débutant lundi. Outre Mandelieu-la-Napoule et Cannes, les précipitations et les inondations ont également fait des victimes à Biot où trois résidents d'une maison de retraite sont morts, à Vallauris-Golfe Juan où une famille de trois personnes a péri dans une voiture coincée dans un tunnel et à Antibes (1 mort, 1 disparu). Les intempéries ont également causé des dégâts matériels considérables. A Antibes, le camping du Pylone, où une personne est morte, a été dévasté: "D?habitude, nous avons le temps de prévenir les gens", explique Françoise Pauget, la propriétaire du camping, "on a toujours une demi-heure pour prévenir tout le monde, comme en 2011, lors de la précédente inondation. Mais là, en 10 minutes, qu?est-ce que vous voulez faire?" - Déluge - Son mari, Henri Pauget, fait visiter leur maison, à l?entrée du camping: "Jamais, depuis que nous sommes là, c?est-à-dire depuis 1966, l?eau n?était rentrée dans la maison. C?est la première fois". Les transports ont également été touchés: longtemps coupée, l'autoroute A8 a rouvert sur une seule voie dans les deux sens dans la matinée; aucun train ne devait circuler dimanche entre Toulon et Nice et le trafic devrait être très perturbé lundi. Aux aéroports de Nice et Hyères en revanche, tous les vols avaient pu reprendre dans la matinée. En milieu de matinée, le maire de Cannes évoquait encore "600 personnes coincées dans un train" dans sa ville, dans un train comptant notamment un wagon médicalisé. Samedi soir, un déluge s'est abattu sur la région. Les relevés de Météo-France sont impressionnants: entre 19H00 et 22H00, 180 mm d'eau sont tombés à Cannes, 159 mm à Mandelieu-la-Napoule, et 100 mm à Valbonne, près de Biot. En deux jours, la zone littorale aura reçu l?équivalent en pluie d?un mois d?octobre moyen, soit 10% des précipitations annuelles, a calculé la mairie de Nice.

