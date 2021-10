Calais (AFP). Tunnel sous la Manche: trafic interrompu après l'intrusion d'une centaine de migrants

Le trafic dans le tunnel sous la Manche près de Calais (nord de la France) a été interrompu vers 00H30 dans la nuit de vendredi à samedi lorsqu'une centaine de migrants se sont introduits collectivement sur le site, a-t-on appris auprès d'Eurotunnel. "Aux alentours de 00H30 (vendredi 22H30 GMT) une centaine de migrants ont forcé une clôture et le passage auprès d'agents de sécurité du tunnel. Nous avons dû suspendre le service", a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe Eurotunnel. Celle-ci a précisé que les forces de l'ordre étaient actuellement sur le site et le trafic toujours suspendu. Dix blessés légers, dont sept migrants, ont été pris en charge par les cinq ambulances présentes sur place, a rapporté à l'AFP un officier des pompiers. "Actuellement les autres migrants sont en cours de sortie. Ils avaient pénétré dans le tunnel sud et le tunnel de service", a-t-il précisé. Interrogée sur la présence aux côtés des migrants de militants du mouvement anarchiste No Border, la représentante d'Eurotunnel a affirmé qu'il était "fort probable qu'il s'agisse d'une opération réfléchie ayant pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique". Le site du tunnel, qui totalise 650 hectares et un périmètre d'une vingtaine de kilomètres, a fait l'objet pendant l'été de nombreuses tentatives d'intrusion, généralement la nuit. Un pic à 1.700 avait été atteint le 3 août. D'importants travaux de sécurisation - nouvelles barrières, renforcement d'effectifs, chiens renifleurs - avaient été entrepris. Le nombre de tentatives avait baissé pour se fixer autour de 100 par nuit, selon plusieurs sources policières. Certaines de ces intrusions se sont soldées par la mort de migrants. Depuis le 26 juin, 13 d'entre eux sont morts aux abords du tunnel en tentant de rallier l'Angleterre, qu'ils considèrent comme un eldorado. Environ 3.500 migrants vivent dans des conditions indignes dans un campement à l'est de Calais.

