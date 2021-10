New York (AFP). Fifa: Coca-Cola et McDonald's demandent à Blatter de partir immédiatement

Coca-Cola et McDonald's, deux des plus gros sponsors de la Fifa, plongée dans un vaste scandale de corruption, ont demandé vendredi à Sepp Blatter, 79 ans, le président de l'instance internationale de football, de démissionner "immédiatement". "Pour le bien du jeu, la compagnie Coca-Cola demande au président de la Fifa, Joseph Blatter, de démissionner immédiatement afin qu'une procédure de réforme crédible et viable puisse sérieusement commencer", écrit le producteur de boissons non-alcoolisées dans un communiqué. "Les événements des dernières semaines ont continué de ternir la réputation et diminué la confiance du public en son leadership", déplore de son côté le fabricant du célèbre hamburger "Big Mac". "La Fifa a besoin d'une réforme globale et urgente et ceci ne peut être accompli qu'à travers une véritable approche indépendante", renchérit Coca-Cola. M. Blatter, qui avait remis son mandat à disposition le 2 juin jusqu'à de nouvelles élections le 26 février, a aussitôt rejeté ces appels, affirmant, parla voie de son avocat, qu'il ne démissionnerait pas. "Si Coca-Cola est un sponsor apprécié de la Fifa, M. Blatter est, malgré tout son respect, en désaccord avec sa position () Il ne démissionnera pas", a indiqué dans un communiqué maître Richard Cullen. Depuis le 27 mai et l'arrestation de plusieurs hauts responsables du foot mondial dans un hôtel à Zurich (Suisse), sous l'impulsion de la justice américaine, sur fond de soupçons de corruption à grande échelle, la Fifa vit au rythme des révélations et des scandales. M. Blatter, président de la Fifa depuis 1998, est visé personnellement depuis fin septembre par une procédure pénale suisse pour un versement présumé illégal de 2 millions de francs suisse (1,8 million d'euros) en faveur de Michel Platini, président de l'UEFA (fédération européenne de football) et favori jusqu'ici pour sa succession. Il est par ailleurs accusé par la justice suisse d'avoir "signé un contrat défavorable" à la Fifa avec l'Union caribéenne de football. En clair, Sepp Blatter aurait vendu très en dessous des prix du marché les droits de diffusion télévisuelle des Mondiaux-2010 et 2014.

