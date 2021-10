Mondiaux de hockey : la France commence par une victoire étriquée

Dominatrices pendant la majeure partie de la rencontre, les Bleues ont attendu une double supériorité numérique en deuxième période pour ouvrir le score par la grande Lore Baudrit (1m90). Elles n'ont pas réussi à « tuer le match » par la suite, comme le regrette quelque peu leur sélectionneur, Christine Duchamp.

« C'est une victoire un peu poussive, un peu laborieuse. On a été très sérieuses sur le plan défensif mais on a manqué de réalisme offensivement. » L'essentiel n'en demeure pas moins acquis, et c'est une équipe certainement plus libérée qui poursuivra sa compétition face au Danemark, jeudi 7 avril (20h30). « Ce sera un match très difficile et très serré », avance Christine Duchamp. Les Danoises ont étrillé la Grande Bretagne en ouverture (8-1).