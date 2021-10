Une délégation de l'Institut de France au Prieuré du Mont-Saint-Michel

La délégation de l'Institut de France était conduite par par le Chancelier, Gabriel de Broglie, de l’Académie française et membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Elle était composée d'André Vauchez, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Patrick de Carolis, membre de l’Académie des beaux-arts, et Leticia Petrie, directeur des services administratifs de l’Institut de France.

Le spectacle des grandes marées

Arrivée le 29 au soir, la délégation a observé le magnifique phénomène du mascaret depuis le haut du Mont-Saint-Michel, devenu une île à l'occasion des grandes marées d'equinoxe.

Le Grand Prix culturel Louis D. - Institut de France

La Fondation du Mont-Saint-Michel avait reçu des mains d'Hélène Carrère d'Encausse le Grand Prix culturel 2014 Louis D. - Institut de France d'un montant de 450 K€. Ce prix a entrainé la création d'un comité de suivi présidé par l'évêque de la Manche pour constater les avancées des projets.

La dotation du Grand Prix a déjà permis de créer la base d’une bibliothèque dédiée au Mont-Saint-Michel et aux pèlerinages, mais aussi d’initier les travaux d'Arnaud Paquin, architecte du patrimoine, qui a fait les relevés complets des bâtiments médiévaux et finalise l’étude de la réhabilitation.

Une bibliothèque virtuelle

La délégation a salué le travail accompli et renouvelé ses encouragements pour les étapes à venir dans l’attribution des locaux au service du projet culturel le plus ouvert possible. Une bibliothèque virtuelle sera créée en partenariat avec la ville d’Avranches et l’Association des Amis du Mont-Saint-Michel.

105 ans de l'arrivée des bénédictins

En 2016, la Manche fêtera les 1050 ans de l'arrivée des bénédictins au Mont-Saint-Michel. Tendance Ouest reviendra sur le calendrier des festivités.