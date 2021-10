Paris (AFP). Syrie: les frappes russes vont durer trois à quatre mois, Poutine à Paris

La campagne de frappes aériennes russes en Syrie va durer "trois à quatre mois" et s'intensifier, a déclaré vendredi le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma (chambre basse du Parlement russe), Alexeï Pouchkov. "Il y a toujours un risque d'enlisement mais à Moscou on parle de trois à quatre mois d'opérations", a déclaré M. Pouchkov à la radio française Europe 1. Interrogé sur une intensification à venir des frappes, il a répondu : "Absolument". Le président français François Hollande reçoit vendredi à Paris son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter du conflit syrien, sur fond de polémique sur les cibles de l'aviation russe qui a mené la veille de nouvelles frappes en Syrie. Tandis que militaires russes et américains tentaient de se coordonner pour éviter un incident dans l'espace aérien de ce pays en guerre, Moscou affirme viser le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Washington et ses alliés soupçonnent au contraire la Russie de voler au secours de son allié Assad sous couvert de combattre le "terrorisme". Déclenché en mars 2011, le conflit syrien, déjà très complexe, a pris un tournant avec l'implication des Russes. La Russie a mené jeudi pour la deuxième journée des frappes contre les opposants au régime de Bachar al-Assad. Une coalition d'une cinquantaine de pays pilotée par les Etats-Unis, et à laquelle la Russie ne participe pas, a effectué depuis un an des milliers de frappes contre l'EI en Syrie et en Irak. Mais sans en venir à bout.

