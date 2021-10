Organisation des secours à Caen : le SDIS veut rassurer

Ce matin, vendredi 2 octobre, le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados a publié un communiqué au travers duquel il assure : "Un suivi étroit de l’efficacité de ce nouveau dispositif est assuré par le SDIS. Des réunions hebdomadaires seront organisées au SDIS avec l’ensemble des acteurs concernés pour évaluer le dispositif. Le comité de suivi concernant la mise en oeuvre du nouveau SDACR, présidé par le Préfet, se réunira également tous les mois."

Et le SDIS de poursuivre : "De manière concrète, les effectifs de sapeurs-pompiers de garde et d’astreinte sur les centres de secours de Caen-Couvrechef, Ifs et Canada sont ajustés afin de maintenir le potentiel opérationnel du centre d’incendie et de secours de Canada en période diurne."



La fermeture nocturne de la caserne Canada est en phase de test jusqu'à la fin de l'année. Hier soir, une soixantaine de personnes s'étaient réunies pour manifester de leur opposition.