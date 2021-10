Paris (AFP). Syrie: Hollande reçoit Poutine après de nouvelles frappes russes

Le président français François Hollande reçoit vendredi à Paris son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter du conflit syrien, sur fond de polémique sur les cibles de l'aviation russe qui a mené la veille de nouvelles frappes en Syrie. Tandis que militaires russes et américains tentaient de se coordonner pour éviter un incident dans l'espace aérien de ce pays en guerre, Moscou affirme viser le groupe jihadiste Etat islamique (EI). Washington et ses alliés soupçonnent au contraire la Russie de voler au secours de son allié Assad sous couvert de combattre le "terrorisme". Déclenché en mars 2011, le conflit syrien, déjà très complexe, a pris un tournant avec l'implication des Russes. La Russie a mené jeudi pour la deuxième journée des frappes contre les opposants au régime de Bachar al-Assad. Une coalition d'une cinquantaine de pays pilotée par les Etats-Unis, et à laquelle la Russie ne participe pas, a effectué depuis un an des milliers de frappes contre l'EI en Syrie et en Irak. Mais sans en venir à bout. De ce fait, le ciel syrien est encombré par les missions de la coalition, les raids de l'aviation syrienne et désormais les Russes qui ont déployé plus de 50 avions et hélicoptères. Afin justement de se coordonner et d'éviter des incidents entre leurs aviations, Washington et Moscou ont eu jeudi, par vidéo-conférence, une première réunion entre militaires, a indiqué le Pentagone. Rien n'en a filtré jeudi soir et "aucun nouveau rendez-vous" n'a été fixé, selon le ministère américain de la Défense. - Polémique sur les cibles - Occidentaux et Russes ont continué jeudi de s'affronter sur les cibles choisies par Moscou. D'après la Défense russe, l'EI a été visé par trois séries de frappes dans la zone d'Idleb (nord-ouest) à Hama et Homs (centre). Les objectifs: des dépôts d'armes, un camp d'entraînement et des postes de commandement. Mais selon les Américains, les Européens et des rebelles syriens, l'action russe se concentre sur des groupes d'opposants armés qui menacent le régime de Damas, et pas exclusivement sur l'EI (Daech, selon son acronyme arabe). "C'est Daech qu'il faut viser et pas d'autres", a ainsi réclamé le président Hollande. Balayant les critiques, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a réaffirmé à l'ONU que les frappes visaient "l'EI, Al-Nosra et d'autres groupes terroristes", comme, selon lui, les frappes de la coalition internationale. Le secrétaire d'Etat américain John Kerry, également à New York, a annoncé d'autres discussions militaires russo-américaines "dans les prochains jours". Prise de court par l'action russe, l'administration américaine démocrate s'attire les foudres des républicains. Le sénateur John McCain a même accusé les Russes d'avoir bombardé des rebelles syriens formés par la CIA. De fait, un groupe soutenu par Washington, Souqour al-Jabal, a affirmé avoir été visé par des missiles russes. D'après une source de sécurité syrienne, les avions de Moscou ont ciblé à Idleb et Hama "l'Armée de la conquête", une coalition regroupant le Front Al-Nosra (branche syrienne d'Al-Qaïda) et des groupes islamistes et qui combat à la fois Damas et l'EI. L'EI est absent à Idleb, sa présence est marginale à Hama, et à Homs il ne se trouve que dans la région désertique et à Palmyre. Selon des analystes, Moscou tente de réduire la pression rebelle sur les territoires tenus par le régime syrien dans l'ouest et le centre du pays.

