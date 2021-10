Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Israël prêt à reprendre immédiatement les négociations avec les Palestiniens

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé jeudi à la tribune de l'ONU qu'Israël était prêt à "reprendre immédiatement" les négociations avec les Palestiniens, suspendues depuis avril 2014. "Je suis prêt à reprendre immédiatement des négociations de paix directes avec les Palestiniens sans aucune condition préalable", a-t-il déclaré dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. "Malheureusement, le président (palestinien Mahmoud) Abbas n'est pas disposé à le faire, j'espère qu'il va changer d'avis", a-t-il ajouté. M. Netanyahu intervenait au lendemain d'un discours du président palestinien devant la même Assemblée. Mahmoud Abbas avait dit ne plus se considérer comme lié par les accords avec Israël puisque l'Etat hébreu ne les respectait pas. M. Abbas avait notamment dénoncé la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie. "Je reste attaché à la vision de deux Etats pour deux peuples", a affirmé le Premier ministre, évoquant "un Etat palestinien démilitarisé (qui) reconnaîtrait un Etat juif". "Mais comment Israël peut-il faire la paix avec un partenaire palestinien qui refuse même de s'asseoir à la même table de négociation", s'est-il interrogé en souhaitant "que l'Autorité palestinienne respecte ses engagements (..) et que les Palestiniens ne s'éloignent pas de la paix". "Président Abbas, je sais que ce n'est pas facile, que c'est dur mais nous devons à nos peuples de continuer à essayer", a-t-il lancé. Il a aussi demandé à M. Abbas "d'arrêter de répandre des mensonges sur les intentions d'Israël" à propos de l'esplanade des Mosquées à Jerusalem, théâtre d'affrontements récents. "Israël s'est pleinement engagé à respecter le statu quo (..) Israël respectera toujours les lieux saints de tous", a-t-il affirmé. Il a exigé de M. Abbas qu'il "dénonce les actions des militants islamistes qui introduisent des explosifs dans la mosquée Al-Aqsa et veulent empêcher juifs et chrétiens de visiter les lieux saints". "C'est là qu'est la vraie menace contre les lieux saints", a-t-il martelé. Des échauffourées sporadiques avaient de nouveau éclaté mardi aux abords de l'esplanade des Mosquées, des Palestiniens tentant de perturber les visites de juifs, nombreux dans la Vieille ville de Jérusalem en raison des célébrations de la fête de Soukkot. Les Palestiniens craignent que la recrudescence des visites de juifs sur l'esplanade soit un pas de plus vers une prise de contrôle du troisième lieu saint de l'islam. Le site, sacré également pour les juifs, est situé dans la Vieille ville à Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël, donc au c?ur du conflit israélo-palestinien.

