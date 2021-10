Paris (AFP). Air France: feu vert de la direction à un plan de restructuration

Le conseil d'administration d'Air France-KLM a donné jeudi son feu vert à un "plan de restructuration alternatif" au plan de développement initialement prévu au sein de la compagnie Air France, a annoncé la direction. "Ce plan, comportant une réduction de l'activité d'Air France en 2016 puis 2017, afin de garantir les objectifs économiques et l'avenir de la compagnie, sera présenté lundi au Comité central d'entreprise d'Air France", a-t-elle ajouté dans un communiqué. La direction d'Air France avait annoncé mercredi "l'échec des négociations" avec les syndicats représentatifs de ses pilotes sur son plan de productivité "Perform 2020" ouvrant la voie à la mise en oeuvre d'un "plan B" qui prévoit une réduction de 10% de l'offre long courrier, de nombreux départs contraints et le report des commandes de Boeing 787. "Face à l?impossibilité de signer des accords permettant au sein d?Air France la mise en ?uvre de mesures de productivité conduisant à un retour à la profitabilité pérenne, les administrateurs considèrent indispensable de mettre en place un plan alternatif", indique le texte. "Ils ont mandaté à l?unanimité la direction d?Air France-KLM et d'Air France en ce sens", précise la direction qui a souligné que les représentants du principal syndicat de pilotes SNPL et de l'Etat ont donné leur accord. Le plan de productivité et de croissance "Perform 2020" prévoyait d'augmenter d'une centaine d'heures le temps de vol annuel des personnels navigants à rémunération constante. Le gain de productivité visé par la direction étant de 17%. La compagnie cherche à réduire l'écart accumulé selon elle vis-à-vis de ses concurrents européens, Lufthansa et British Airways-Iberia (IAG), principalement.

