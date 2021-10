Fin octobre, une application pour les commerçants caennais et leurs clients !

Les Vitrines de Caen se mettent à la page. L'association, qui regroupe près de 220 commerçants de la capitale bas-normande, lance dans quelques semaines un nouveau site Internet et surtout, une application pour téléphone et tablette. « Elle est offerte à nos adhérents et gratuite pour nos clients », explique Sylvie Orcier, présidente.

Boutic, c'est son nom, permettra aux utilisateurs de géolocaliser un commerce en tapant son nom, sa rue ou son domaine d'activité. « Et elle guidera le client jusqu'au magasin, en lui indiquant le chemin à emprunter », complète Sylvie Orcier. L'application regroupera aussi des informations pratiques (horaires et jour d'ouverture, coordonnées etc.) et permettra aux commerçants d'indiquer leurs bons plans ou leurs événements. Elle leur offrira enfin la possibilité d'accéder à des bourses d'échange de services ou de CV. « Cet outil, c'était une attente. Le guide shopping papier était devenu obsolète », concède la présidente.

Ikea Centre : la fronde continue

Mardi 6 octobre, à l'occasion d'un apéro commerçants, les Vitrines de Caen présenteront l'outil à leurs adhérents. Et feront aussi le point sur l'actualité de la fin d'année. A l'occasion des fêtes de Noël, l'association réitère son offre de garderie d'enfants au sein du centre Paul Doumer et, pour la première fois cette année, aux Rives de l'Orne. « Pour permettre aux parents de faire leurs courses ». Autre sujet qui ne manquera pas de faire discuter, autour d'un verre : Ikea Centres. « Courant octobre, nous enverrons une lettre aux élus contre ce projet, signée de toutes les Unions commerciales industrielles et artisanales du Calvados, de Vire à Falaise en passant par Bayeux », indique Sylvie Orcier.

Pratique. Apéro commerçants mardi 6 octobre à partir de 19h30 au Lounge Café, place Malherbe.