Le festival Tout un Foin 2 en juillet prochain !

Ce lundi sur Tendance Ouest vous avez pu découvrir la programmation musicale du festival TOUT UN FOIN.Hugo Guillochin l'un des organisateurs du festival a confier aux auditeurs de Tendance Ouest, les dates et les premiers noms de ce festival multi-culturel.Rendez-vous vendredi 22 et samedi 23 juillet (rue Retot - Molay Littry) avec du théâtre pour le vendredi soir, une exposition à découvrir durant toute la journée du samedi puis place aux concerts avec notamment- 20 doigts - 2 bouts de bois pour la sortie de leur album- Chocolate Donuts (pop, rock, électro)- Florent Nouvel (chansons humoristiques)- Ours (chanson pop, alternative).Pour suivre l'actualité du festival rendez-vous sur: http://www.facebook.com/#!/FestivalToutUnFoin Les pré-ventes seront ouvertes en mai prochain, bloquez votre week-end du 22 et 23 juillet.