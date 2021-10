Wuhan (Chine) (AFP). Tennis: la N.1 mondiale Serena Williams met un terme à sa saison

La N.1 mondiale Serena Williams, qui a échoué à réaliser le Grand Chelem cette année en s'inclinant en septembre en demi-finales de l'US Open, , a mis un terme à sa saison pour se soigner, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué. "Je prends les devants et me retire des tournois de Pékin (la semaine prochaine) et de Singapour (où se déroule le Masters de fin d'année, NDLR), pour prendre soin de ma santé et le temps de guérir", a expliqué l'Américaine aux 21 titres du Grand Chelem, qui n'a plus joué depuis sa désillusion à Flushing Meadows. Victorieuse successivement de l'Open d'Australie, de Roland-Garros et de Wimbledon en 2015, Serena Williams, âgée de 34 ans, s'était présentée à New York fin août avec l'occasion de réaliser le Grand Chelem. Une performance exceptionnelle qui n'a plus été réalisée sur le circuit WTA depuis Steffi Graf en 1988. Mais, sans doute écrasée par la pression, la cadette des s?urs Williams avait cédé à la surprise générale en demi-finales face à l'Italienne Roberta Vinci (32 ans), alors seulement 43e mondiale, après avoir pourtant tranquillement empoché le premier set. Avant cette défaite inattendue, qui a aussi coupé court à ses espoirs de rejoindre Graf au nombre de couronnes en Grand Chelem (22), Williams ne s'était plus inclinée à Flushing Meadows depuis la finale de l'US Open 2011 perdue face à l'Australienne Samantha Stosur. "Ce n'est pas un secret que j'ai joué blessée la majeure partie de la saison - que ce soit mon épaule, mon genou, ou, ces derniers temps après un certain match à Flushing, mon c?ur", a rappelé l'Américaine. "Je suis une compétitrice acharnée, et je veux jouer aussi longtemps que je le pourrais. Je compte reprendre l'entraînement et participer à des matches exhibition plus tard cette année". Serena, qui totalise cinq titres en 2015 (avec Miami et Cincinnati), et 69 trophées en simple dans sa carrière, ne sera donc pas présente à Singapour, pour le rendez-vous de fin d'année entre les huit meilleures joueuses de la saison, dont elle est triple tenante du titre.

