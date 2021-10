Le Havre : ils vendaient au porte à porte du lait volé dans un hypermarché

C'est un agent de sécurité du Leclerc de Gonfreville-l'Orcher qui a contacté les services de police dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 septembre pour dénoncer trois jeunes qui auraient dérobé des packs de lait dans l'hypermarché.

Les forces de l'ordre ont interpellé trois personnes : une femme de 33 ans, un homme de 23 et un autre de 19 ans alors qu'ils avaient déjà chargé près de 250 litres de lait. Ramenés à l'hôtel de police, les mis en cause ont avoué avoir vendu 750 litres de lait dans des quartiers du Havre et de Gonfreville-l'Orcher en faisant du porte à porte. Ils vendaient 10 litres de lait pour 4,50€ ou six litres pour 3,50€.

Avec AFP