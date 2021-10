Recette : petits choux aux bonbons tendres

Pour 4 personnes

Préparation : 25mn

Cuisson : 10mn



Ingrédients :

8 bonbons tendres

12 petits choux à garnir

50 cl de lait

3 jaunes d'œufs

60 g de sucre

50 g de farine



Placer un bonbon tendre (orange, fraise ou citron) dans un contenant spécial micro-ondes et chauffer 20 secondes à puissance maximale. Étaler finement le bonbon fondu avec un rouleau à pâtisserie. Découper des fleurs et hacher le reste du bonbon. Renouveler l'opération. Faire chauffer le lait dans une casserole. Pendant ce temps, dans un saladier, battre les jaunes d'œufs avec le sucre et incorporer la farine. Verser le lait et bien mélanger. Remettre à cuire à feu moyen, en remuant sans cesse. Stopper la cuisson dès les premiers bouillons. Répartir la crème pâtissière dans trois bols.

Incorporer le bonbon au citron haché dans le premier, celui à la fraise dans le deuxième et le troisième avec l'orange.

Disposer chaque crème dans une poche jetable et garnir chaque chou par le dessous. Déposer les fleurs en fonction du parfum de la crème et déguster.