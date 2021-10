Washington (AFP). Syrie: premier bombardement russe près de Homs

Les forces russes stationnées en Syrie, en soutien au président Bachar al-Assad, ont procédé mercredi à leur premier bombardement aérien près de la ville de Homs, en partie tenue par des rebelles, selon un responsable américain. "Les Russes nous ont prévenus qu'ils allaient commencer leurs frappes", a indiqué ce responsable de la défense américain. Les Etats-Unis sont à la tête d'une coalition qui depuis plus d'un an bombarde les positions du groupe Etat islamique en Syrie et en Irak.

