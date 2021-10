Saint-Sauveur-Le-Vicomte : onze migrants dissimulés dans un camion

Ce mardi 29 septembre, la gendarmerie a été alertée après une découverte pas banale, à Saint-Sauveur-Le-Vicomte. Alors qu'il allait livrer une entreprise dans cette commune, un routier originaire de Roumanie a découvert, dissimulés dans son camion, onze migrants de nationalité syrienne, dont six hommes, deux femmes et trois enfants âgés de 7, 8 et 9 ans.

Selon le Parquet de Cherbourg, joint par nos confrères de La Manche Libre ce matin, l'état de santé des migrants n'était pas inquiétant. Ils ont été entendus par la police aux frontières à Cherbourg, puis remis en liberté. Le chauffeur, placé en garde à vue, a lui aussi été relâché. L'enquête n'aurait démontré aucun lien entre lui et les ressortissants syriens.

Pour le moment, difficile d'en savoir plus sur les circonstances de cette découverte, et surtout de ce qu'il est advenu des passagers syriens.