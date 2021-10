Paris (AFP). Après de Rugy et Placé, la députée Barbara Pompili quitte EELV

La députée Barbara Pompili, co-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, a annoncé mercredi qu'elle quittait Europe Ecologie-Les Verts (EELV), aggravant le délitement du parti écologiste entamé par les départs des deux autres dirigeants parlementaires, François de Rugy et Jean-Vincent Placé. "Je reprends ma liberté", a déclaré la députée de la Somme dans un entretien publié mercredi sur le site internet du Monde. Elle y dénonce "une stratégie de division de la gauche" qui "risque de nous orienter vers une victoire du Front national" après le choix des écologistes de ne pas faire alliance avec les socialistes pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais/Picardie. Mme Pompili, qui plaide dans sa région pour "une grande liste de toute la gauche", a précisé qu'elle ne rejoignait pas pour l'heure le nouveau parti créé par François de Rugy et Jean-Vincent Placé. "Ce n'est pas ma priorité", a-t-elle dit, tout en jugeant "avec sympathie" leur démarche qui va selon elle contribuer à "amener à une refondation de l'écologie politique". François de Rugy, qui co-présidait avec elle le groupe écologiste à l'Assemblée depuis 2012, avait initié la scission d'EELV en annonçant son départ le 27 août, imité le lendemain par le président du groupe au Sénat, Jean-Vincent Placé. Les deux parlementaires avaient dénoncé de concert une "dérive gauchiste" d'EELV, notamment en raison des alliances nouées dans plusieurs régions avec le Front de gauche. Ils ont annoncé la création d'un nouveau parti, "Écologistes!", et ambitionnent de présenter des candidats aux élections régionales (6 et 13 décembre). Au Monde, Barbara Pompili a précisé qu'elle entendait "évidemment" rester à la tête du groupe écologiste à l'Assemblée. Le groupe (18 membres) est divisé à peu près à parts égales entre les partisans d'un retour au gouvernement et des alliances avec le PS et ceux prônant plutôt un rapprochement avec le Front de Gauche. "L'idée est de garder deux co-présidents qui représentent chacun une des sensibilités du groupe", a-t-elle dit. Europe Ecologie-Les Verts, né d'un regroupement de plusieurs partis après le succès des élections européennes de 2009 et régionales de 2010, est profondément divisé depuis la décision prise en 2014 par Cécile Duflot et Pascal Canfin, les deux représentants écologistes au sein du gouvernement Ayrault, de ne pas prendre part au gouvernement de Manuel Valls. De son côté, en vue des élections régionales, le Parti socialiste a lancé une campagne de référendum du "peuple de gauche", qu'il exhorte à l'unité, pour "faire sauter le verrou de la division" face à la menace du Front national.

