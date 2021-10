L'agenda en Normandie : mercredi 30 septembre

MANCHE

A partir de demain, c'est la Foire de Saint-Lô sur le thème de la Bretagne. Découvrez les musiques et danses bretonnes, sa gastronomie, ses villes, ses ports, sa route du Rhum, ses fêtes et ses festivals. Retrouvez aussi plus de 200 commerçants et artisans dans tous les domaines. Nouveauté cette année, l'entrée est gratuite tous les matins de 10h à 13h. L'entrée est de 3€ après 13h.



Samedi, le Rugby Club Granvillais accueille Safi N'Daye, joueuse internationale du Montpellier - Hérault Rugby Club, la marraine du Club Granvillais, à l'occasion de l'entraînement de l'école de rugby. C'est ce samedi de 10h30 à 12h à la Cité des Sports de Granville.

CALVADOS

Jusqu'à dimanche c'est le rassemblement de voitures anciennes Paris-Deauville organisé par le Club de l'Auto. Ecoutez Antoine Glachant, l'organisteur de l'événement SON Retrouvez le programme complet et les horaires ICI



Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Hotel Transylvanie 2». Tout semble aller pour le mieux à l'Hôtel Transylvanie. Pendant que sa fille rend visite à ses beaux-parents humains, "vampère" Drac demande l'aide de ses amis pour former son adorable petit-fils Dennis à l'art délicat de la monstruosité. C'est ce dimanche à 10h40 et à 16h30 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Dimanche, suivez la 9ème journée de Ligue 1 sur Tendance Ouest, avec la rencontre entre le SM Caen et l'AS St Etienne, respectivement 6ème et 2ème du classement. Une rencontre à suivre sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano et en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45.

ORNE



Demain, à Alençon, la scène de musique actuelle La Luciole accueille le groupe Bow Low pour un concert Afterwork aux sonorités pop, rock, new wave. C'est ce jeudi à 19h, à La Luciole, située rue de Bretagne. L'entrée est gratuite. La programmation complète est à retrouver ICI

Samedi, le club des Roulettes Gacéennes organise une journée «Tous en Roller». Les moniteurs diplômés vous attendent pour vous faire partager gratuitement les joies de cette pratique. C'est ce samedi de 10h à 17h, sur la place du château. Cette journé sera suivie d'un bal de promo, une soirée rollers pour tous de 19h à 23h dans la Halle des Sports de Gacé.