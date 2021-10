Bonne table : Le Vandaag, petit nouveau de la rue de la République

Le Vandaag change de créneau et propose des plats à la carte et des menus le midi ainsi que des formules after work le soir pour ceux qui ont envie de se détendre autour d'un verre à la sortie du travail.

Une déco simple et conviviale

Nous avons testé les lieux pour un déjeuner. La nouvelle décoration est plutôt épurée et ce lundi midi, il n'y a pas foule. Nous optons pour le plat du jour (8,90€), un steak haché à cheval, accompagné de frites. Sur les autres plats à la carte figurent du saumon, du pavé de cœur de rumsteak, des gambas ou encore du veau à des prix oscillant entre 12€ à 19,50€. Les plats nous sont servis rapidement et la cuisson de la viande est bien respectée. L'accompagnement est composé de frites qui ne sont pas maison. En revanche, le tout est bien copieux.

Je craque pour le dessert du jour (4€), une tarte tatin servie avec un soupçon de crème fraîche. Le dessert est vraiment goûteux, et permet de terminer le repas sur une note positive. En bilan, nous avons apprécié la gentillesse des gérants, la rapidité du service et la convivialité des lieux.

Pratique. Le Vandaag, 12 rue de la République à Rouen. Tél. 09 51 73 50 55