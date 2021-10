La 3e édition des Rencontres de la sécurité se déroulera le 7 octobre prochain à Cherbourg

L'occasion pour le grand public de rencontrer policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, des personnels de la sécurité civile et des préfectures. Cet échange est l'occasion pour celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent difficiles, d'illustrer et de faire partager leur engagement quotidien. Sur le terrain, ils assurent la protection des personnes et des biens, garantissent la paix publique, sécurisent les routes, portent secours et assistance en cas d’accident.

Les rencontres de la sécurité constituent, ainsi, un moment privilégié de dialogue entre les acteurs de la sécurité et la population, en permettant une meilleure connaissance des acteurs de la sécurité et de leurs missions.

Dans la Manche, cette rencontre se déroulera à Cherbourg, place de Gaulle, le mercredi 7 octobre 2015, de 09h30 à 17h00.