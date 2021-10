L'album inédit de Kurt Cobain sortira le 13 novembre

L'album de 13 titres contient des chansons retrouvées par le réalisateur Brett Morgen dans des caisses mises à sa disposition par Courtney Love, l'ex-compagne de la star du rock.

Parmi les quelques 200 heures d'enregistrements réparties sur 107 cassettes audios, il ya des chansons mais également des paroles lues, des démos et même un sketch humoristique. Afin d'offrir aux fans du chanteur américain de la musique mais également des souvenirs de leur idole, une version deluxe de cet album sortira également le 13 novembre, elle contiendra cette fois-ci 31 pistes. Certaines sont absolument inédites puisqu'elles ne figurent même pas dans le film documentaire présenté en mai dernier.

Début décembre, un vinyle contenant en plus la reprise par Cobain de "And I Love Her" des Beatles devrait également sortir dans les bacs.

Kurt Cobain est décédé en 1994 à l'âge de 27 ans.