Genève (AFP). Migrants: un demi-million ont traversé la Méditerranée en 2015, indique l'Onu

Plus d'un demi-million de migrants et réfugiés sont arrivés en Europe en passant par la Méditerranée en 2015, et quelque 3.000 ont péri ou sont portés disparus, selon les chiffres publiés mardi par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Cette année, au total, près de 515.000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée: près de 383.000 personnes ont rejoint la Grèce et quelque 129.000 autres l'Italie, selon le HCR qui précise que 54% d'entre eux sont des Syriens, et 13% des Afghans. En Grèce, 71% des personnes arrivées sont des Syriens. Parallèlement, quelque 2.980 réfugiés et migrants ont péri ou sont portés disparus cette année durant leur tentative de rejoindre l'Europe en empruntant des voies maritimes périlleuses en Méditerranée. En 2014, quelque 3.500 personnes ont péri ou demeurent portées disparues en mer Méditerranée, selon le HCR. Malgré les efforts concertés de l'opération conjointe européenne pour la recherche et le sauvetage dans le cadre de Frontex, qui a sauvé des dizaines de milliers de vies humaines cette année, la mer Méditerranée continue d'être la voie la plus meurtrière pour les réfugiés et les migrants, selon l'ONU. Selon le HCR, beaucoup des personnes qui arrivent par la mer en Europe du Sud, notamment en Grèce, proviennent de pays touchés par la violence et les conflits, comme la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Ces personnes ont besoin d'une protection internationale et elles sont souvent épuisées physiquement et traumatisées, d'après l'agence onusienne. Les pays européens se sont mis d'accord la semaine passée pour répartir 120.000 migrants et aider financièrement les pays voisins de la Syrie, mais l'ONU a appelé les dirigeants à faire davantage alors que l'Europe traverse sa plus grande crise migratoire depuis la Seconde guerre mondiale.

