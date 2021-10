C'est la première fois depuis 50 ans qu'un artiste masculin est choisi pour interpréter la bande originale de James Bond.

SAM SMITH - Writing's ... Impossible de lire le son.

Un titre qui divise

"Writing's On The Wall" divise la critique. Il est objectivement beaucoup moins fort que le précédent "Skyfall" magnifiquement interprété par Adele. Sam Smith propose néanmoins une technique et une amplitude de tessiture étonnantes à seulement ... 23 ans !