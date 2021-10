Ouistreham Riva-Bella finalise son équipement de vidéo-protection

Le projet avait été initié par l'ancienne municipalité, avec l'installation de 28 caméras prévues pour être fonctionnelles dès le 70e anniversaire du Débarquement. Une troisième phase a permis d'installer 20 caméras supplémentaires, selon la mairie qui présentait lundi 28 septembre les derniers aménagements. "Même si Ouistreham n'est pas une ville avec une forte délinquance, depuis que le système a été installé, il n'y a plus de rassemblement de jeunes qui pouvait faire du tapage nocturne", affirme Patrick Pierre, chef de service de la police municipal de Ouistreham Riva-Bella.

Ses propos étaient appuyés par Romain Bail, maire de la ville : “le but de ces caméras est d'assurer la sécurité des habitants et des touristes". La plupart du temps, personne ne se trouve derrière l'écran pour les visionner en direct. En revanche, toutes les images sont enregistrées pour une durée de neuf jours, et peuvent être transmises à la gendarmerie nationale dans le cadre d'une enquête. Ainsi, tous les véhicules entrants et sortants de l'agglomération sont identifiés et répertoriés. Un système qui permettra de plus facilement retrouver les auteurs de délits.