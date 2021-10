Agression à Fresnay sur Sarthe

La victime, qui quittait une soirée chez une amie, a été pris à partie par trois jeunes qui y étaient également présents, et a été rouée de coups sans raison apparente.

Le jeune homme a réussi à se soustraire pour se cacher, mais dans sa fuite il a perdu son téléphone portable qui a été récupéré par ses agresseurs. Visitée par un médecin, le jeune agressé bénéficie d'une ITT de deux jours.

Les investigations menées ont permis de confondre les trois mis en cause, âgés de 18, 20 et 24 ans, originaires de la localité, et qui ont été interpelés et placés en garde à vue.

Ce lundi 28 septembre à l'issue de la mesure coercitive, ils ont été déférés au parquet du Mans.